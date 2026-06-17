Голосовой помощник «Вывоз стройотходов» обработал порядка 16 тыс. звонков в Московской области

В регионе набирает обороты цифровизация бытовых сервисов. Яркий пример тому голосовой помощник «Вывоз стройотходов». Он заметно упрощает решение одной из распространенных бытовых проблем — избавление от строительного мусора после ремонта или стройки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За время работы цифровой ассистент обработал около 16 тыс. звонков. Более тысячи заявок уже успешно оформлены: отходы отправляются на утилизацию, а жители экономят время и силы. При этом 94% обращений обрабатываются в автоматическом режиме: технология берет на себя рутину, позволяя людям быстро получить нужный результат без лишних действий.

Помощник действует как полноценный консультант: он не только принимает заявки на вывоз стройотходов, но и подсказывает альтернативные способы их подачи. Такой подход делает сервис максимально удобным — пользователь сразу получает понятные варианты решения вопроса.

Связаться с голосовым помощником можно по телефону 122 (добавочный 7).

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