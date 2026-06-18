Гонщики из Подмосковья завоевали девять медалей по итогам второго этапа RDRC

Представители Подмосковья стали победителями и призерами в рамках второго этапа чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, который прошел на подмосковном автодроме RDRC Racepark в Быково. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Игорь Гейнрихс из Красногорска одержал победу в самом быстром классе RDRC - «3,99», Александр Альбин из Серпухова - стал третьим в зачете со статусом чемпионата России – «4,5». Кроме того, гонщик из Мытищ Павел Геркин занял первое место в классе «Супер ПРО ЕТ» (Кубок России), пилот из Юсупово Сергей Савченко - в двух классах – «Стрит 11,5» и «Электро». Александр Миронов из Красногорска оказался бронзовым призером в классе «Про 8,5-9,5», Александр Королев из Одинцово - серебряным в зачете «Стрит 10,0».

Михаил Пахомов из поселка Селятино занял первое место в «Мото ПРО 8,0», Гагик Седракян из Орехово-Зуево - второе в «Мото ПРО ЕТ».

Соревнования проходили 13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково (Раменский муниципальный округ) в рамках федеральной программы «Спорт России», третий этап проведут 4-5 июля.

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