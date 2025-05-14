Государственные музеи Подмосковья примут участие в акции «Ночь музеев»

Государственные музеи Подмосковья присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев». В учреждениях подготовили насыщенную программу, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году акция пройдет 17 мая. Ее тема — «Герои». В рамках мероприятия музеи можно будет посетить в вечерние и ночные часы. Некоторые программы будут доступны бесплатно.

К примеру, в Серпуховском историко-художественном музее можно будет бесплатно посетить промо-экскурсию в комплексе на Сенной. В ее рамках расскажут о городских газетах и типографиях XIX–XX веков.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина пройдут обзорные экскурсии по усадьбе Вяземы, театрализованные представления и концерты. В Звенигородском музее-заповеднике состоятся мастер-класс по рисованию акрилом, концерт, экскурсия по выставке «ТОП 100+5» и по фондам учреждения.

В «Мелихово» представят выставку «Рисунки Чехова», проведут мастер-класс по рисованию и музыкальную программу на открытом воздухе. В «Новом Иерусалиме» вечером можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные выставки «Невесомость. Александр Лабас о скорости прогресса и любви» и «Зорикто Доржиев. Повелитель снов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о крупных выставочных проектах, подготовленных областными музеями.