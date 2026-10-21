Игорь Брынцалов навестил раненых военнослужащих в госпитале им. Н. Н. Бурденко
Председатель Мособлдумы навестил бойцов в госпитале им. Н. Н. Бурденко
Фото: [пресс-служба Московской областной Думы]
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев навестили раненых бойцов СВО, которые проходят лечение в филиале № 3 госпиталя им. Н. Н. Бурденко.
«Вы в надежных руках. Врачи и медсестры госпиталя — опытные и внимательные профессионалы», — отметил Брынцалов.
В рамках визита гости передали медицинскому учреждению гуманитарную помощь. Также Брынцалов напомнил бойцам о доступных мерах поддержки и льготах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников СВО.