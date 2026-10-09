Губернатор Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников специальной военной операции через госуслуги. В рамках заседания Попечительского совета Госфонда «Защитники Отечества», которое состоялось в центре образования, ресоциализации и медицинской реабилитации РГСУ «Чайковский» в Клину, он подчеркнул важность налаживания единого цифрового обмена документами между ответственными организациями — без участия ветерана, и сделать прозрачными для бойцов все этапы, сроки и статус протезирования. Для этого нужно вывести всю эту информацию на портал госуслуг, а также создать там кнопку обратной связи, чтобы человек мог сообщить о задержке в оформлении или проблеме с протезом.

«Протезирование — это особая, чувствительная тема. Сегодня при его оформлении еще осталась некоторая волокита: по второму разу нужно собирать справки, заполнять анкеты, которые, по сути, уже есть в базе госпиталя, откуда ребята выписались. С Анной Евгеньевной (Цивилевой) мы уже это обсуждали, и предлагаем вместе с Минтрудом и Минцифры на портале госуслуг сделать оформление протезов более простым и быстрым», — сказал Андрей Воробьев.

Пока процесс получения, настройки, освоения и замены протеза требует участия нескольких организаций, сами сведения хранятся в разных системах. На одной из встреч в Балашихе военнослужащий рассказал губернатору о том, что у него процедура оформления заняла немало времени.

Участниками заседания также стали статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин и другие. В рамках мероприятия они обсудили реабилитацию, протезирование, адаптацию жилья и общественных территорий и не только.

Цивилева подчеркнула, что специалисты РГСУ совместно с Союзом «Кибатлетика» разработали и апробировали в центре, где прошло совещание, методики реабилитации людей с ампутациями. Эти инструменты и подходы стали использоваться в комплексной реабилитации защитников с инвалидностью и в настоящее время являются неотъемлемой частью программ реабилитации в протезно-ортопедических центрах. По ее словам, за время ее реализации реабилитацию прошли порядка 650 ветеранов СВО.

В «Чайковском» восстанавливаются ветераны спецоперации из разных уголков страны, в том числе из Подмосковья. Андрей Воробьев и Анна Цивилева осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс, где бойцы занимаются на тренажерах кибатлетиках для протезов ног и рук, учатся самостоятельно ходить.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

«Каждый регион, в том числе Московская область, работает с Фондом „Защитники Отечества“ в очень важных, чувствительных направлениях — это все, что касается жизни семьи, детей, получения статуса, различных услуг, льгот. Мы выдвигали много инициатив, которые были поддержаны Фондом. И сегодня очень удобно, проактивно можно получать услуги за короткое время, в том числе, вообще не приходя ни в Фонд, ни в МФЦ. Но мы смотрим и дальше: там, где есть обращения, какие-то проблемы, стараемся их тоже решить. Например, сегодня говорим о реабилитации, протезировании», — добавил губернатор.

Фельдшер Николай Яшин рассказал, что сам два года провел «за ленточкой». Однако, получив тяжелое ранение, вернулся домой. После реабилитации в Клинской больнице его пригласили на работу в центр.

В Подмосковье выстроена система реабилитации на базе центров, которые работают на территории региона. Помощь там получили около 3,6 тыс. человек. Так, в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде помогают бойцам с тяжелыми нарушениями слуха и зрения, в «Ясенках» в Подольске действуют 11 программ восстановления. Жены бойцов также могут пройти там бесплатный курс лечения.

В «Протэкс-Центре» в Коломне и «Исток-Орто» во Фрязине занимаются протезированием и полным циклом реабилитации. А в Электростали работает центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В 2025 году регион стал одним из пилотных субъектов, которые открывают офисы регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества» в разных муниципалитетах. Помимо центрального в Красногорске также работают офисы в Реутове, Лобне и Ногинске. Для участников СВО и их семей в муниципалитетах работают 420 адресов помощи.

Помимо федеральных в Подмосковье действуют 36 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Комплексная услуга «Защитники Отечества» позволяет, подав одно заявление, получить 18 услуг. Здесь также реализуется программа поддержки для участников СВО на колясках и протезах в части адаптации жилья, подъездов и дворовых территорий.

«Мы в Подмосковье реализуем очень важную программу „Доступная среда“. В том числе, вместе с ребятами смотрим, где это особенно важно, вносим в программу — стараемся сделать удобное передвижение как для бойцов, которые нуждаются в этом, так просто для жителей», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.