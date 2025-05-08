Игорь Брынцалов навестил в Реутове ветерана Марию Остапенко

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию Остапенко. Ей был вручен знак Почетного гражданина округа.

Брынцалов поблагодарил ветерана за вклад в Победу. Он также отметил, что жизненный путь Марии Федоровны является примером мужества и несгибаемой воли.

В рамках встречи у дома ветерана также прошли парад кадетов и музыкальное выступление коллектива «Славяночка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов области с наступающим праздником.