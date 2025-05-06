Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

«Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки, и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — отметил губернатор.

В мероприятии приняли участие около 360 человек — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников боевых действий, членов семей погибших бойцов, а также представителей ветеранских организаций.

В ходе мероприятия губернатор вручил областные награды представителям местных ветеранских организаций, а также начальнику Московского областного госпиталя для ветеранов войн Солнечногорска Сергею Яроцкому.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

«Мы гордимся тем, что в современных условиях, сохраняя традиции и историческую память, в результате продуктивного взаимодействия органов власти и ветеранской общественности в нашем регионе ежегодно растет число музеев и мемориальных объектов, увековечивающих ратные трудовые свершения фронтовиков и наследников Великой Победы, в том числе участников специальной военной операции», — отметил председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль.

В Великой Отечественной войне участвовали более 1,1 млн жителей Подмосковья. Сейчас в регионе более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики.

В 2025 году три ветерана Подмосковья получили звание «Почетный гражданин Московской области»: Александра Алешина, Александр Золотов и Николай Козлов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки региона к празднованию Дня Победы.