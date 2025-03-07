Игорь Брынцалов поздравил сотрудниц госпиталя Росгвардии с наступающим 8 Марта

«Хочу в преддверии праздника сказать вам спасибо за ваш труд, за ваш профессионализм, за доброту и сердечность по отношению к вашим пациентам. Желаю вам здоровья, любви, новых успехов, благополучия и всего самого доброго!» - обратился Брынцалов к медикам.