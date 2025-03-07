Игорь Брынцалов поздравил сотрудниц госпиталя Росгвардии с наступающим 8 Марта
Председатель Мособлдумы поблагодарил сотрудниц госпиталя Росгвардии
Фото: [Медиасток.рф]
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ и поздравил сотрудниц учреждения с наступающим 8 Марта.
Брынцалов выразил медикам благодарность за их труд. Он отметил, что в учреждении работают высокопрофессиональные врачи и постоянно совершенствуются подходы в лечении.
«Хочу в преддверии праздника сказать вам спасибо за ваш труд, за ваш профессионализм, за доброту и сердечность по отношению к вашим пациентам. Желаю вам здоровья, любви, новых успехов, благополучия и всего самого доброго!» - обратился Брынцалов к медикам.
Он также вручил трем врачам почетные грамоты Мособлдумы.
Сотрудниц поздравил и Юров. Глава округа вручил медикам муниципальные награды.
Ранее сообщалось, что в подмосковных парках состоится праздничное мероприятие «Время цвести».