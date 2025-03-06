В подмосковных парках отметят Международный женский день

В субботу, 8 марта, более чем в 95 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Время цвести», приуроченное к Международному женскому дню. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма и Министерстве благоустройства Московской области.

Для жителей и гостей региона подготовят концерты, дефиле мод, творческие мастер-классы, лаборатории красоты, в 60 парках женщинам и девушкам будут вручать цветы и открытки. Так, например, в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа организуют дефиле «Мода из комода», лабораторию «Секреты простой и красивой укладки» от салона красоты «Гримерка», беседу про Культурный код округа, в сквере им. Зайцева в. Коломне — поздравление образцового коллектива «Фольклорный театр «Вечерка», квест-игру, викторину «Ее величество — женщина» и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+