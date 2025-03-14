Игорь Брынцалов проверил работу двух предприятий Балашихи, принявших участие в льготной программе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проверил работу двух предприятий Балашихи, которые расширили производства за счет участия в программе «Земля за 1 рубль».

«Эта важная мера поддержки, среди наших предпринимателей она пользуется спросом. За все время работы программы бизнес получил в аренду более 200 земельных участков общей площадью около 900 га», – отметил Брынцалов.

В Балашихе он осмотрел предприятия «ТАЙМ» и «ГалВент». Компании присоединились к программе в 2022 году. Первая работает в области систем отопления и водоснабжения, вторая производит системы вентиляции.

Благодаря участию в программе первая компания строит производственно-складской комплекс для выпуска сантехнических инсталляций для внутренних инженерных систем зданий. Здание практически готово к вводу.

Вторая компания благодаря поддержке смогла построить еще один производственный комплекс и увеличить свои мощности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте приема заявок на участие в программах поддержки предпринимателей — «Маркетплейсы» и «Франшизы».