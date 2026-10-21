Игорь Брынцалов вручил ордена Мужества семьям шести погибших бойцов СВО в Балашихе

«Наши бойцы на передовой с честью несут службу — защищают Отечество, своих близких и всех нас. И мы свято чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. Среди них — наши земляки, жители Балашихи. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, каждый из них посмертно удостоен ордена Мужества», — сказал Брынцалов.