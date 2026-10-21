Игорь Брынцалов вручил ордена Мужества семьям шести погибших бойцов СВО в Балашихе
В Балашихе вручили ордена Мужества семьям погибших участников СВО
Фото: [пресс-служба Московской областной Думы]
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня подразделений специального назначения ВС РФ вручил ордена Мужества семьям шести погибших бойцов СВО в Балашихе.
Мероприятие прошло в ГДО «Реутово» дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. В нем приняли участие врип главы округа Сергей Лукичев, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, Герой России, председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.
«Наши бойцы на передовой с честью несут службу — защищают Отечество, своих близких и всех нас. И мы свято чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. Среди них — наши земляки, жители Балашихи. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, каждый из них посмертно удостоен ордена Мужества», — сказал Брынцалов.
Ордена вручили родственникам Кирилла Добаринова, Дмитрия Агафонова, Дмитрия Говорова, Евгения Коншина, Альберта Волкова и Евгения Рудницкого.
В рамках мероприятия также возложили цветы к мемориалу «Воинам-дзержинцам трех поколений».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам отряда БАРС и бригады ГРОМ «Каскад».