Инспекторы проверили соблюдение правил оплаты проезда у 36,5 тыс. пассажиров автобусов Подмосковья
В Подмосковье за неделю проверили соблюдение правил оплаты в 3,7 тыс. автобусов
Фото: [ГКУ АПИ МО]
Сотрудники Административно-пассажирской инспекции Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за неделю проверили соблюдение правил оплаты проезда в 3,7 тыс. автобусов и у 36,5 тыс. пассажиров.
Больше всего транспортных средств проверили в Лобне — 837, Пушкинском округе — 525, Ленинском округе — 452, Раменском — 433 и Домодедове — 403.
В результате к административной ответственности были привлечены 842 пассажира и 141 водитель.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий метро в сторону области.