Андрей Воробьев и Сергей Собянин обсудили планы по строительству новых станций метро в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках рабочей поездки на предприятие «Метровагонмаш» обсудили планы по строительству новых станций столичного метро в Подмосковье. Во встрече также принял участие депутат Московской областной думы Александр Легков.

«Наша ключевая задача — чтобы большой московский регион был комфортным для жителей. Все направления сотрудничества со столицей требуют слаженной работы команд. Несколько лет назад нашим президентом была принята программа развития Московского транспортного узла. И многое, как мы можем заметить, с тех пор реализовалось — в части дорог, вылетных магистралей, переездов, которые особенно важны для жителей Подмосковья ввиду высокой интенсивности, в том числе, пригородного сообщения», — сказал губернатор.

Сейчас в Подмосковье открыты две станции метро — «Мякинино» в Красногорске и «Котельники». Еще девять станций расположены в непосредственной близости к густонаселенным микрорайонам в разных округах региона. В декабре 2027 года откроется первая подмосковная станция Рублево-Архангельской линии «Липовая Роща». Эффект почувствуют более 150 тыс. жителей.

«Сегодня мы подошли к перспективному плану — большой программе продления метро в крупные центры Московской области. Ключевые направления — Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Ленинский округ и Одинцово, которые уже много лет де-факто являются частью Большой Московской агломерации и живут в одном ритме со столицей. Второй, не менее важный приоритет программы следующего десятилетия — строительство метро в Новой Москве, включая Щербинку. По нашим оценкам, реализация этой программы сделает город ближе и повысит качество жизни более 5,7 млн москвичей и жителей Московской области», — рассказал Собянин.

Он отметил, что к 2035 году столичное метро будет доступно примерно для трети жителей Подмосковья. Положительный эффект почувствуют все 30 млн жителей Центральной России.

С 2030 по 2035 год в рамках развития Московского метрополитена планируется открыть еще около 35 станций, в том числе 12 — на территории региона:

продление Рублево-Архангельской линии в Красногорске. На участке «Новорижская — Изумрудные холмы» откроют станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы». Транспортная доступность улучшится для более 610 тыс. человек;

продление Таганско-Краснопресненской линии. В Куркино и Химках построят станции «Химки» и «Куркино». Эффект почувствуют 454 тыс. человек;

продление Калужско-Рижской линии. Рядом с микрорайоном Ярославский построят станцию «Мытищи». Положительные изменения почувствуют 540 тыс. человек;

продление Арбатско-Покровской линии. На территории Москвы откроют станцию «Восточный», в Балашихе — станцию «Балашиха». Транспортная доступность улучшится для более 670 тыс. человек;

продление Люблинско-Дмитровской линии. В Развилке построят станцию «Развилка», в Мисайлово Ленинского округа — станцию «Володарское шоссе»;

продление Бирюлевской линии. В Ленинском округе построят станции «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино»;

продление Филевской линии. Построят пять станций, которыми, в том числе, сможет пользоваться жители Одинцовского округа.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 6/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 7/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 8/8

Современные составы для столичного метро производит завод «Метровагонмаш». Сегодня свыше 10 тыс. вагонов, выпущенных здесь, используются в 19 метрополитенах 11 стран мира. В мае предприятие поставило тысячный вагон новой линейки «Москва — 2026». В ближайшие два года поставят еще 700 современных вагонов.

«Сегодня в одном из цехов „Метровагонмаша“ нам показали модернизацию подвижного состава, различных очень сложных узлов, которые раньше мы закупали за рубежом. Благодаря конструкторам, инженерам, благодаря команде предприятия мы видим очень высокую конкурентоспособность всей продукции. Важно, что есть экспортный потенциал — мы это ценим, дорожим этим», — подчеркнул губернатор.

Помимо изготовления подвижного состава завод поставляет запасные части для своей продукции, проводит капремонт и модернизацию, а также сервисное и гарантийное обслуживание. Производственная мощность предприятия составляет более 800 вагонов в год.

«Сегодня мы осмотрели производство, изучили, как и что делается. Для Московской области это очень важное предприятие, в том числе, с точки зрения обеспечения рабочих мест. Здесь работает больше 3 тыс. человек», — отметил Легков.

Как рассказал гендиректор АО «Метровагонмаш» Андрей Степнов, за последние три года предприятие инвестировало в развитие производства более ₽21 млрд. Вся продукция завода внесена в Реестр российской промышленной продукции.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству ж/д станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.