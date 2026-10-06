Ирина Фаевская рассказала о финалистах конкурса «Молодой правозащитник Московской области»

Завершился первый этап конкурса «Молодой правозащитник Московской области». В конкурсе приняли участие представители из разных муниципальных образований Подмосковья. Конкурсанты представили результаты своей деятельности в сфере защиты прав граждан, правового просвещения, участия в волонтерских и общественных проектах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок определены финалисты, которым предстоит представить свои правозащитные, общественные и волонтерские достижения на заключительном этапе конкурса.

«Задача нашего конкурса – внести вклад в формирование правозащитного сообщества Подмосковья среди молодежи. Наши конкурсанты не ограничиваются профессиональной практикой: они помогают людям в конкретных жизненных ситуациях, занимаются правовым просвещением, реализуют социальные и волонтерские инициативы. Важно, что конкурс позволяет участникам обмениваться опытом и учиться друг у друга. Именно из такой ежедневной, последовательной работы и складывается сильная правозащитная среда», - отметила Фаевская.

В этом году в число финалистов вошли Сергей Аскаров, Ирина Дементьевская, Илья Ермолов, Анна Лузгина, Юлия Мухина, Антон Пивоваров, Макка Салигова, Георгий Терехов, Евгения Чиркунова и Юлия Юдина. Значительная часть участников профессионально занимается в сфере права: они оказывают правовую помощь гражданам, защищают интересы семей и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, участвуют в проектах бесплатной юридической помощи.

Отдельное направление работы конкурсантов – это правовое просвещение: встречи и занятия со школьниками и студентами, подготовка доступных правовых материалов. Среди представленных инициатив также проекты по защите женщин и семей, развитию медиации, благотворительности и волонтерства. Например, Георгий Терехов занимается правовым просвещением сверстников и организацией правовых турниров, а Евгения Чиркунова работает с обращениями граждан и помогает в решении социальных и жилищных вопросов.

Второй, заключительный этап конкурса состоится 22 октября. Финалистам предстоит представить конкурсной комиссии свои проекты и результаты работы в формате презентации, рассказать о личном вкладе в правозащитные и волонтёрские инициативы, конкретных достижениях и помощи, которую удалось оказать людям. По итогам выступлений конкурсная комиссия определит победителей.