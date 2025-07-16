Исторический фильм о парке им. Виктора Талалихина начали снимать в Подольске

В Подольске стартовали съемки исторического фильма о парке им. Виктора Талалихина. В 2026 году исполнится 130 лет со дня его открытия, отметили в администрации округа.

В ближайшие выходные в парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке», рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В основе сценария фильма — книга местного писателя Юрия Козловского «Наш старый парк». Лента расскажет об истории парка с момента его создания.

«Мы сняли историческую сценку с графом Арсением Закревским. Время нас относит в 1850-е годы, когда граф только планирует создать парк. Потом мы снова перемещаемся во времени уже в нашу реальность», — рассказала старший администратор парка Анастасия Семенова.

Исторические материалы предоставил Подольский краеведческий музей, а исторические костюмы — культурно-просветительский центр «Дубровицы».

Премьера готовой картины запланирована на осень, когда будут отмечать День города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.