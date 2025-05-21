Итоги акции «Путь героя» подвели в Московской области

В подмосковных библиотеках подвели итоги акции «Путь героя». В мероприятии приняли участие учреждения не только Подмосковья, но и других регионов России, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках акции всем желающим предлагалось записать видео с рассказом о послевоенной судьбе своих предков, которые застали Великую Отечественную войну. Материалы принимались до 9 мая включительно.

Видеоролики можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». Всего было опубликовано 167 таких материалов. С начала акции они собрали около 250 тыс. просмотров и свыше 10 тыс. лайков.

Лидерами по числу роликов и их качеству стали Домодедово, Красногорск, Подольск и Серпухов, а также Оренбургская и Белгородская области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с ветеранами региона и поздравил их с 9 Мая.