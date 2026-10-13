Яхтсмен из Подмосковья Вячеслав Удалов стал призером на чемпионате России в Сочи

Подмосковный спортсмен Вячеслав Удалов (областной Центр олимпийских видов спорта) занял второе место на чемпионате России в международных классах яхт по парусному спорту, который прошел с 4 по 10 октября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в классе «Лазер-радиал» среди мужчин, первое место занял соперник из Севастополя, третье — яхтсмен из Приморского края. Удалов является мастером спорта России по парусному спорту и воспитанником подмосковной школы яхтинга.

Состязания прошли в Сочи на акватории Черного моря в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали сильнейшие яхтсмены из различных регионов страны.

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