К акции, придуманной школьниками Подмосковья, присоединились более 7 тыс. человек со всей России

Более 7 тыс. человек со всей России присоединились к патриотической акции, которую придумали подмосковные школьники. Речь идет о диктанте «Адмирал Горшков», рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«К акции уже присоединились школьники из 55 регионов страны. Это более 7 тыс. человек», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Акцию придумали ученики гимназии № 9 им. дважды Героя Советского Союза С. Г. Горшкова в Коломне — участники Всероссийского проекта «Движение Первых. Хранители истории». Мероприятие приурочено к 115-летию со дня рождения основателя ракетно-ядерного океанского флота СССР адмирала Сергея Горшкова.

Диктант проходит в онлайн-формате. Написать его можно до конца марта. Для этого нужно ответить на 20 вопросов о жизни и деятельности флотоводца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте молодежного форума «На государственной службе».