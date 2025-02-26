Губернатор Подмосковья: первый молодежный форум «На государственной службе» стартовал в регионе

В Подмосковье стартовал первый специальный молодежный форум «На государственной службе», в котором участвуют порядка 1 тыс. молодых специалистов — представители правоохранительного блока, налоговой службы, региональных ведомств и муниципальных учреждений. Участников поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», - сказал губернатор.

Организатором форума выступает Министерство информации и молодежной политики Подмосковья совместно с Прокуратурой Московской области. Мероприятие является частью флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия». Прокурор Московской области Сергей Забатурин поблагодарил губернатора за поддержку идеи проведения форума.

«Общаясь с вами, молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений. Я надеюсь, что сегодняшний форум поможет это сделать», - отметил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В число спикеров вошел известный российский философ и политолог Александр Дугин. Он выразил благодарность губернатору и правительству Подмосковья за внимание, которое уделяется патриотическому воспитанию в регионе.

«Одна из самых важных миссий молодого человека — стать по-настоящему гражданином своей Родины, участвовать в строительстве государства, служить Отечеству. Это очень благородно и вызывает глубокое уважение. Приятно видеть молодые лица на государственной службе», - сказал он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Также среди почетных гостей форума — участники СВО. Это подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков. В Подмосковье они прошли образовательную программу «Время героев».

«Хочется сказать, не бойтесь перемен, трудностей. Ваши идеи, ваша молодая энергия способствуют развитию нашей любимой страны, нашего любимого Подмосковья», - обратился Лосунчуков к участникам форума.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил защиту прав участников СВО на заседании коллегии областной прокуратуры.