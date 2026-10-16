К чат-боту «Подмосковье | Цифровые сервисы» присоединились более 1 тыс. пользователей
Более 1 тыс. жителей присоединились к боту «Подмосковье | Цифровые сервисы»
Фото: [медиасток.рф]
Бот «Подмосковье | Цифровые сервисы» в мессенджере MAX за три месяца с момента создания собрал более 1 тыс. пользователей, найти его можно по ссылке. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Там собраны более 150 электронных ресурсов региона, в том числе быстрый переход к госуслугам, официальным каналам губернатора, министерств, глав городских округов, новостям, мобильным приложениям, среди которых Добродел. Чтобы воспользоваться ботом, нужно нажать «Начать», затем в открывшемся меню выбрать желаемый сервис, канал, услугу или приложение.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.