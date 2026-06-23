Камеры с ИИ насчитали свыше 880 тыс. посетителей в подмосковных домах культуры
ИИ насчитал более 880 тыс. посетителей в домах культуры Подмосковья
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», оснащенные искусственным интеллектом, насчитали более 880 тыс. посетителей в домах культуры Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Умный подсчет числа посетителей в подмосковных ДК ведется с августа 2025 года. В 72 учреждениях региона установлено 196 ИИ-камер. Устройства обработали 27,6 тыс. кадров с 3,6 тыс. мероприятий и распознали 883,4 тыс. посетителей.
«Такой подход позволяет оперативно выявлять какие мероприятия востребованные, а какие – не очень, корректировать афишу на основе реальной статистики и делать культурную жизнь региона еще интереснее», - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации контрольно-надзорной деятельности.