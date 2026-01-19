Капитальный ремонт детсада при школе № 12 Подольска выполнили на четверть

В Подольске уже на четверть выполнили капремонт детского сада при школе № 12. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Садик находится на улице Кирова. Здание площадью более 1,9 тыс. кв. м ремонтируют в рамках госпрограммы.

На объекте уже закончили работы по демонтажу. Продолжаются общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли и установка окон.

Завершить ремонт и открыть учреждение планируется в текущем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе нет дефицита детсадов и школ.