Андрей Воробьев рассказал об отсутствии дефицита школ и детских садов в Подмосковье

В Подмосковье не фиксируется острый дефицит школ и детских садов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подмосковье растет. У нас 9,1 млн человек. И каждый год и у нас, и у Москвы прибавляется от 80 до 100 тыс. человек. В зависимости от года, это различные миграционные потоки, это, безусловно, рождаемость», – сказал Воробьев.

По его словам, в связи с этим в регионе есть заметный спрос на строительство школ, детских садов и социальной инфраструктуры. В 2025 году здесь построили 30 школ и 29 детских садов.

Губернатор добавил, что в Подмосковье вырос интерес к колледжам, в том числе на фоне возможности не сдавать ЕГЭ, работать параллельно с учебой. Особый спрос фиксируется на ИТ-специальности и на интеллектуальные специальности. По его словам, этот спрос власти стараются удовлетворять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.