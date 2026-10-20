Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Дрезне выполнили уже на 75%. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проводят специалисты Мособлводоканала в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в Орехово-Зуевском округе планируется заменить 47 км трубопроводов холодного водоснабжения в шести населенных пунктах. Завершить работы планируется до середины октября 2027 года.

Активнее всего работы ведутся в Дрезне. Здесь меняют восемь участков сетей. Общая протяженность новых труб составит более 2,4 км. В результате будет обеспечена стабильная подача воды для более чем 12 тыс. жителей. Трубы проложили уже на шести из восьми участков. Также смонтировали свыше 30 бетонных колодцев и продолжают устанавливать запорную арматуру.

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