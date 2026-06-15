Капитальный ремонт средней школы № 5 в Наро-Фоминском округе завершен на 70%

В Наро‐Фоминском округе близится к завершению масштабная модернизация средней школы № 5 — учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, расположенного на улице Профсоюзной. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта уже превысила 70%.

Работы ведутся в рамках государственной программы, нацеленной на обновление социальной инфраструктуры Подмосковья, и полностью финансируются из бюджета.

На площадке сейчас свыше 70 специалистов совместно с 4 единицами спецтехники решают поставленные задачи. На текущем этапе демонтажные мероприятия полностью завершены.

Теперь усилия сосредоточены на ключевых направлениях: общестроительных и отделочных работах, монтаже инженерных коммуникаций, ремонте кровли, благоустройству прилегающей территории.

По планам властей, обновленная школа будет готова принять учеников уже 1 сентября 2026 года — к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.