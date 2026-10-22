Капитальный ремонт завершился во взрослой поликлинике Пушкинской клинической больницы

Капитальный ремонт завершился во взрослой поликлинике № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. в Пушкино. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ремонтные работы проводились поэтапно без остановки работы учреждения. В результате в поликлинике обновили инженерные сети, лифты, окна и двери, кровлю.

В здании провели перепланировку кабинетов, обустроили комфортные зоны ожидания приема, установили новую мебель и оборудование, создали безбарьерную среду.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену.

Всего с начала года в Подмосковье капитально отремонтировали 14 медучреждений, в том числе восемь поликлиник и амбулаторий.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.