Капремонт детского сада при гимназии № 9 в Балашихе выполнили уже на 50%

В Балашихе уже на 50% выполнили капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 9. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью свыше 1,5 тыс. кв. м расположено в микрорайоне Купавна. Его ремонтируют в рамках госпрограммы. На площадке трудятся 30 рабочих.

В двухэтажном здании ведутся кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем, внутренняя отделка, установка окон. Открыть отремонтированный детсад планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2028 году в микрорайоне Шепчинки Подольска откроется новая школа.