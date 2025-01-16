Капремонт фасадов 1 тыс. жилых домов проведут в Подмосковье в этом году
Фасады 1 тыс. домов обновят в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Фонд капитального ремонта МО]
Капремонт фасадов 1 тыс. домов планируется провести в Подмосковье в этом году, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольший объем работ проведут в Балашихе, Королеве, Красногорске, Лобне и Подольске.
Благодаря ремонту фасада не только улучшается внешний вид здания, но и повышается энергоэффективность объекта, снижаются теплопотери и затраты на отопление. Кроме того, в доме улучшается звукоизоляция.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на улучшение теплоснабжения в Подмосковье направят около 100 млрд руб.