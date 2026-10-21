Капремонт фасадов провели в 102 многоквартирных домах Подмосковья с начала года

Капитальный ремонт фасадов провели в 102 многоквартирных домах Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы провели в 44 городах. Больше всего фасадов привели в порядок в Мытищах, Лобне, Серпухове, Люберцах и Клину — в 14, 11, восьми, семи и шести домах соответственно.

В рамках ремонта специалисты устанавливали системы утепления фасада с тонким наружным штукатурным слоем, а также бескаркасные и навесные системы утепления.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов.