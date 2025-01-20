Капремонт систем газоснабжения проведут почти в 700 МКД Подмосковья в 2025 году

Капремонт систем газоснабжения запланирован в 689 домах Подмосковья на текущий год, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В 2025 году мы продолжим работу по замене устаревших систем и внедрению новейших технологий для повышения безопасности жителей», - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Министр напомнил, что программа капремонта систем газоснабжения реализуется в регионе с 2016 года. С момента ее старта работы провели в 3,1 тыс. домов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на реализацию первой магистральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в ближайшие три года направят 100 млрд руб.