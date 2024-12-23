Губернатор Подмосковья рассказал о работе в сфере ЖКХ

В Подмосковье реализуют различные программы по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, на реализацию первой магистральной программы в ближайшие три года направят 100 млрд рублей — средства пойдут на модернизацию котельных, сетей и обеспечение порядка в домах. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нет сомнений, что программа 2025 года существенно изменит ситуацию в теплоснабжении», — подчеркнул губернатор.

При этом он добавил, что важно проводить разъяснительную работу с жителями и сообщать им, когда завершится строительство объектов и начнется благоустройство.

Воробьев отметил, что в ближайшие два года планируют провести работы и в части теплоснабжения. По его словам, на каждой из 2,6 тыс. котельных в регионе уже поставили датчики, которые сигнализируют, если параметры температуры и давления снижены.

На реализацию программы электроснабжения направят 148 млрд рублей. Вместе с Москвой Подмосковье получило поддержку российского правительства по вопросам модернизации систем электроснабжения. В рамках этой работы будут строиться новые питательные центры.

Помимо этого, Московская областная Дума приняла закон, который внесет изменения в части СНТ и позволит создавать поселки в статусе ИЖС, чтобы местные жители могли претендовать на дороги и вывоз мусора.

Губернатор добавил, что важно также усилить работу управляющих компания. По его словам, в регионе также проводится эксперимент, который позволит гражданам быстро получать платежку. Так, в электронном виде будут приходить более 4 млн счетов на оплату ЖКУ.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.