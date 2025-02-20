Капремонт стартовал в детском саду «Родничок» в Долгопрудном

В Долгопрудном стартовал капремонт в детском саду №22 «Родничок». Работы будут проведены в рамках госпрограммы, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Садик расположен на Октябрьской улице. Специалисты уже начали работы по демонтажу конструкций.

В рамках ремонта в садике приведут в порядок фасад и крышу, обновят инженерные сети и оборудование, заменят двери и окна, проведут внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ запланировано на текущий год — открыть обновленный детсад планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области введут 25 новых дошкольных учреждений.