Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве новых детских садов в регионе

В 2025 году в Подмосковье планируется сдать 25 новых детских садов. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тыс. человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее», — написал губернатор.

Так, например, в Люберцах возводят детский сад на 560 мест, в деревне Зубачево Поле в Сергиево-Посадском округе — на 280 мест, в микрорайоне Южный в Домодедово — на 240 мест. Кроме того, учреждения появятся в микрорайоне Новогорск-Планерная и квартале Ивакино в Химках, в поселке Поварово под Солнечногорском, микрорайоне «Щелково-7» в Щелково и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.