Каратист Подмосковья завоевал медали на чемпионате России

Представитель Московской области Владимир Шамбаров (Клин) завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате России по карате (спорт глухих), который прошел с 1 по 5 октября в Туле. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он победил в командном ката в возрастной группе 16+ и стал серебряным призером в индивидуальном ката. Представитель региона — воспитанник спортивной школы «Клин спортивный» и клуба «Лидер-каратэ». Выступление на чемпионате России позволило ему пройти отбор в состав сборной команды страны на международные соревнования, которые пройдут в Японии в ноябре 2026 года.

Чемпионат России по карате собрал 120 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Турнир является одним из ключевых отборочных этапов в состав национальной сборной и проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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