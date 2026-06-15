Команда из Подмосковья одержала победу на Кубке России по регби-7

Женская команда «ВВА-Подмосковье» из Московской области одержала победу на Кубке России по регби-7, который прошел в минувшие выходные, 13 и 14 июня, на новом стадионе в Монино. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале регбистки из «ВВА-Подмосковье» смогли обойти московский ЦСКА со счетом 17:0. Это позволило им завоевать главный трофей соревнований. В ведомстве отметили, что в турнире также приняла участие вторая команда клуба – «ВВА-Подмосковье-2». Ей удалось занять четвертое место.

Соревнования являются одними из ключевых в российском регби, их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.