Команда «Легенды футбола» сыграла с бойцами дивизии им. Ф. Э. Дзержинского в Балашихе

Команда «Легенды футбола» провела товарищеский матч со сборной военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ в Балашихе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Игра была организована в рамках проекта «Выходи во двор» в День создания дивизии. Воинское подразделение было создано 102 года назад.

«Поэтому всех гостей, всех служащих соединения хочу поздравить с этим праздником и пожелать всем здоровья, счастья, успехов, крепкого духа!» — сказал командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов.

В состав звездной команды вошли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Александр Филимонов. Матч завершился со счетом 8:8.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с воспитанниками и тренерами ФОКа «Арсенал» в Можайском округе.