Губернатор Воробьев встретился с воспитанниками и тренерами ФОКа «Арсенал» в Можайском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками и тренерами ФОКа «Арсенал» в Можайском округе, который открыли в 2024 году, ежедневно его посещают порядка 800 человек – там есть секции единоборств, а также секции по футболу, баскетболу, волейболу и художественной гимнастике.

«В Можайск, наверное, нет человека, который бы не знал Валерия Александровича (Нагулина). Он всю свою жизнь посвятил детям, воспитанию их характера, мастерства, навыков. Поэтому по его просьбе мы построили здесь ФОК. Хочется сказать Вам большое спасибо! Многие ребята, которых вы тренировали, сегодня тоже в строю, занимаются с детьми - это очень здорово и очень важно. Эта преемственность помогает делать так, что о спортшколе знают по всей стране», – сказал губернатор.

В учреждении, в том числе, тренируются ребята из дворца спорта «Багратион», участники клуба «Активное долголетие», занятия для них проводятся бесплатно. Кроме того, бесплатные сеансы предусмотрены для участников программы «Добрый час» (пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей с инвалидностью, ветеранов, а также участников специальной военной операции и их семей).Комплекс стал домашней ареной Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, основателем которой является Валерий Нагулин. По его словам, в этом году в ФОКе уже провели три первенства ЦФО, осенью будет еще одно – по спортивному самбо до 18 лет.

Воспитанники спортшколы 30 раз становились победителями и призерами мировых чемпионатов и первенств и трижды – обладателями наград на соревнованиях европейского уровня. Так, например, позавчера команда из привезла золото с Международного командного юношеского турнира по борьбе самбо «Победа».

В ФОКе есть многофункциональный игровой зал c трибунами, два зала для единоборств, медблок, буфет и так далее. Руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» Кирилл Мошонский отметил, что там проходят различные соревнования, в том числе всероссийские. Помимо этого, там проходят соревнования в рамках Единой школьной лиги.

Отслеживать загруженность спортобъекта помогают камеры, оборудованные искусственным интеллектом. Их установили в рамках подмосковного проекта «Умный ФОК», чтобы грамотно составлять расписание.

Напомним, что в округе также продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Там появятся трибуны с внутренними помещениями, обновленное футбольное поле с мачтами освещения, информационное табло и не только. Открыть обновленный стадион планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.