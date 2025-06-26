Команды из Подольска одержали три победы на первенстве Подмосковья по футболу

Подольские футболисты спортшколы «Витязь» одержали три победы на первенстве Подмосковья по футболу. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

До этого в регионе прошло мероприятие «Все за спорт». Его посетили более 12 тыс. человек, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, подольские спортсмены 2013 года рождения команды «Витязь-Подолье» обыграли команду спортшколы «Сатурн-2». Игра завершилась со счетом 1:0.

Футболисты 2012 года рождения из команды «Витязь-Подолье» в игре с ровесниками из «Сатурна-2» победили со счетом 9:1.

Также девичья команда «Витязь» стала победителем в матче против химкинской спортивной школы. Игра завершилась со счетом 3:0.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школьные стадионы региона будут работать и после завершения уроков.