Команды из Подольска одержали три победы на первенстве Подмосковья по футболу
Футболисты из Подольска победили в трех матчах первенства Подмосковья
Фото: [t.me/podolskadm]
Подольские футболисты спортшколы «Витязь» одержали три победы на первенстве Подмосковья по футболу. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
До этого в регионе прошло мероприятие «Все за спорт». Его посетили более 12 тыс. человек, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, подольские спортсмены 2013 года рождения команды «Витязь-Подолье» обыграли команду спортшколы «Сатурн-2». Игра завершилась со счетом 1:0.
Футболисты 2012 года рождения из команды «Витязь-Подолье» в игре с ровесниками из «Сатурна-2» победили со счетом 9:1.
Также девичья команда «Витязь» стала победителем в матче против химкинской спортивной школы. Игра завершилась со счетом 3:0.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школьные стадионы региона будут работать и после завершения уроков.