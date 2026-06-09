Комлесхоз Московской области дал прогноз пожарной опасности в лесах на 9–11 июня

По информации комитета лесного хозяйства Московской области, в течение 8 июня на землях гослесфонда региона не было зафиксировано ни одного очага возгорания.

Специалисты сформировали прогноз пожарной угрозы в подмосковных лесах на период с 9 по 11 июня. Так, 9 июня большая часть территории области окажется в зоне пожарной опасности III класса. Лишь в Виноградовском лесничестве ситуация оценивается как менее напряженная: там ожидается II класс опасности.

Тенденция частично меняется к 10 июня: по-прежнему на значительной части Подмосковья сохраняется III класс угрозы, Виноградовское лесничество остается в зоне II класса, однако обстановка заметно осложнится в ряде других районов. В Луховицком, Ногинском, Орехово‐Зуевском и Ступинском лесничествах прогнозируется уже IV класс пожарной опасности.

К 11 июня картина несколько трансформируется: на основной территории региона по-прежнему ожидается III класс угрозы. Более благоприятная ситуация прогнозируется в Волоколамском и Истринском лесничествах — там ожидается II класс. Вместе с тем высокий уровень опасности сохранится в ряде районов: IV класс прогнозируется в Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Ногинском, Орехово‐Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.