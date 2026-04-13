Губернатор Подмосковья рассказал о закупке спецтехники для лесничеств

В 2026 году для лесничеств Подмосковья закупят более 120 единиц специализированной лесотехники, работы пройдут в рамках модернизации парка лесной спецтехники — за последние пять лет он обновился на 2/3. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников передали в подмосковные лесничества еще 35 современных машин, в том числе автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы, лесопатрульные машины и другие.

«Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы. Более 40% территории Московской области — это леса. Огромное количество людей отдыхает за городом, проводит время на дачах, на природе, а пожар — это всегда беда. И наш результат напрямую зависит от того, насколько качественно мы ведем мониторинг и насколько быстро и профессионально реагируем на возгорания. Поэтому сегодня наше внимание уделено подготовке к пожароопасному периоду», — сказал губернатор в общении с сотрудниками «Мособллеса».

Регион является лидером в России по обновлению автопарка для лесного хозяйства. В этом году техника поступит на территории, где они больше всего востребованы, включая Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск и другие. Советников уточнил, что большую часть техники закупили за счет средств регионального бюджета.

Техника нужна для обнаружения и тушения возгораний на ранних стадиях. Так, например, высокопроходимые автоцистерны на базе «УРАЛов» и «Садко» могут доставлять воду в самые труднодоступные места, тракторы «МУЛ» – прокладывают минерализованные полосы. Основу парка составляют внедорожники LADA Niva и УАЗ, которые могут добираться в самые глухие уголки леса в какую угодно погоду. Всю технику произвели в России и Белоруссии.

