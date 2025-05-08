Коммунальные службы Подмосковья за неделю устранили 11 нарушений на водопроводе в Новоазовском округе ДНР

Сотрудники коммунальных служб Подмосковья за неделю устранили 11 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях Новоазовского округа ДНР. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, специалисты ликвидировали шесть нарушений на сетях водоснабжения, в том числе заменили водовод протяженностью 80 м и установили две соединительные муфты.

Также они восстановили проходимость пяти участков самотечной канализационной сети и провели ревизию электрооборудования на канализационных насосных станциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на модернизацию водоснабжения и водоотведения направят около 55 млрд руб.