Андрей Воробьев: почти 55 млрд руб. выделили на улучшение водоснабжения и водоотведения в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов обсудил работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

«В 2025 году на улучшение водоснабжения и водоотведения по госпрограмме мы запланировали направить 54,8 млрд руб., завершить 150 мероприятий — это ВЗУ, сети, очистные сооружения, КНС. По 140 объектам уже заключены контракты, по 102 начались строительно-монтажные работы», — сообщил Воробьев.

Так, в текущем году запланированы работы на 14 очистных сооружениях и канализационных насосных станциях, 48 участках сетей водоснабжения, 51 ВЗУ, 37 участках сетей водоотведения.

Примерно 45% всех мероприятий приходится на пять округов. Это Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово и Коломна. Завершить все работы планируется до 30 ноября.

По 12 объектам работы уже завершены. Это 10 ВЗУ, водонасосных станций, станций водоподготовки в Домодедово, Егорьевске, Истре, Солнечногорске, Чехове и Дмитрове, а также напорный коллектор в Можайске и Щелковские межрайонные очистные сооружения.

В ноябре планируется ввести очистные сооружения в Зарайске, Рузе, Богородском, а также установить новое оборудование на сооружениях у поселка Сергиевский в Коломне.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в области будет проведена самая масштабная модернизация систем ЖКХ.