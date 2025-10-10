Компании из Московской области стали экспортерами года

Три подмосковные компании стали победителями федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года», торжественная церемония награждения лучших экспортеров страны пройдет 21 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Московская область традиционно является одним из лидеров по количеству заявок на участие в премии «Экспортер года». В этом году от региона была подана 81 заявка, в результате мы одержали победу в четырех номинациях», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что представители региона заняли два первых места, одно второе и одно третье. Так, компания «Соломон-трейд» из Одинцовского округа стала лучшей в номинации «Экспортер года в сфере готовых продуктов питания» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а также заняла второе место в номинации «Прорыв года». Компания «ТК «Мираторг» из Домодедово заняла первое место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса, предприятие «Автофемили» из Щелково – третье место в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

В ведомстве уточнили, что содействие в развитии экспорта компаниям оказывает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, в прошлом году он организовал 19 выставочно-ярмарочных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.