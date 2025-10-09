Губернатор Подмосковья рассказал о результатах в экспорте продукции АПК

В Подмосковье по итогам девяти месяцев 2025 года на экспорт агропромышленной продукции пришлось пришлось 20% от общего объема регионального экспорта, регион занял первое место в России по средней цене за тонну экспорта (2 тыс. долларов). Об этом в своих социальных сетях по итогам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Больше всего поставляем молочную и мясную продукции, напитки, переработанные фрукты, овощи и орехи. Большая часть (67%) уходит в страны СНГ», – написал он.

По его словам, в прошлом году объем этой продукции вырос на 15% и достиг почти 2,3 млрд долларов. Ее физический вес составил 1,47 млн тонн (+24%). В этом году за девять месяцев на экспорт отправили продукции на 1,72 млрд долларов (+21%). Подмосковье делает ставку на продукты глубокой переработки: мороженое, колбасы, детское питание и так далее, поэтому на производствах создается больше рабочих мест и растет добавленная стоимость.

«Отдельное внимание уделяем развитию логистики — чтобы быстрее доставлять товары за рубеж. Через наши «сухие порты» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске проходит четверть всех контейнерных грузов страны», – добавили Воробьев.

