Компания «Мострансавто» выставила на продажу 26 автобусов, выведенных из эксплуатации
Более 20 автобусов, выведенных из эксплуатации, продаст «Мострансавто»
Фото: [Мострансавто]
Компания АО «Мострансавто» выставила на продажу 26 автобусов, выведенных из эксплуатации. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Транспортные средства будут реализованы через электронную площадку Auto-Sale. В их числе — автобусы моделей ЛиАЗ 529260, ЛиАЗ 429260 и ПАЗ 320405-04.
На площадке представлены стартовые цены на машины, их технические характеристики и фотографии. Торги завершатся 29 октября 2026 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий метро в сторону области.