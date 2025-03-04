Губернатор Подмосковья обсудил защиту интересов жителей и цифровизацию судебной системы на совещании Мособлсуда

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в расширенном совещании Мособлсуда по итогам 2024 года, которое прошло в Красногорске. В ходе него он отметил, что безусловным приоритетом в работе судебной системы являются благополучие и защита интересов местных жителей.

«Основа идеологии президента [России Владимира Путина] — это социальная защита населения, тем более сейчас, когда очень большая работа ведется по линии специальной военной операции — помощь семьям, льготы, выплаты, различные вопросы, которые не всегда возможно прописать в законах и указах. Вместе мы должны их рассматривать и стараться решать. Нам довелось управлять очень большой, важной территорией, которая растет. Поэтому работа всех ведомств должна быть согласована, необходимо взаимопонимание и четкое представление о том, что происходит «на земле», — сказал губернатор.

В прошлом году подмосковные федеральные и мировые судьи рассмотрели более 2 млн дел, включая гражданские, административные, уголовные дела, а также дела об административных правонарушениях. Председатель Московского областного суда Алексей Харламов подчеркнул, что таким результатам способствовала слаженная работа большой команды, в которую входят 1 тыс. федеральных и мировых судей, более 3 тыс. гражданских служащих и квалифицированных коллективов управления.

В ходе совещания была поднята тема цифровизации процессов. На данный момент в электронном виде доставляются исполнительные документы между ведомствами и судебные уведомления. Помимо этого, специалисты начали использовать искусственный интеллект при распознавании текста, а также в ходе подготовки проектов судебных приказов и полного оформления судебных дел.

«Мы должны искать современные способы взаимодействия, и все, что касается бумаги, максимально перевести в цифру. Президент поддержал нашу инициативу, и теперь практика электронного документооборота становится заметнее. Есть типовые документы, которые до сих пор порой обрабатывает сотрудник. Мы хотим эту важную, но рутинную работу, доверить искусственному интеллекту», — отметил Воробьев.

В Госдуме также рассмотрят подмосковный законопроект о взыскании задолженности по налогам физических лиц и коммунальным платежам во внесудебном порядке, что позволит дополнительно снизить нагрузку на мировых судей.

В ходе встречи также обсудили обновление материально-технической базы судов. Харламов уточнил, что в 2024 и 2025 году за счет области в регионе провели капремонты трех городских судов — Химкинского, Пушкинского, Красногорского, в этом году также завершат строительство здания Дмитровского городского суда, реконструкцию Воскресенского суда и проведут капремонт Пушкинского городского суда. Помимо этого, в планах — построить здания Мытищинского и Люберецкого судов.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.