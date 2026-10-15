Комплексное обучение участников народных дружин прошло в Мытищах
В Мытищах провели комплексное обучение народных дружинников
Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]
Комплексное обучение участников народных дружин прошло в Мытищах. Об итогах мероприятия рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
В рамках обучения дружинникам рассказали о взаимодействии с правоохранительными органами и администрациями, основах тактической медицины, приемах самообороны, правовых аспектах.
Также дружинники отработали порядок оказания первой помощи пострадавшим и выявления признаков состояний, угрожающих жизни и здоровью. Кроме того, участники ознакомились с особенностями безопасного осмотра помещений, порядком содействия сотрудникам полиции.
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