Комплексное обучение участников народных дружин прошло в Мытищах

В Мытищах провели комплексное обучение народных дружинников

Официально

Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]

Комплексное обучение участников народных дружин прошло в Мытищах. Об итогах мероприятия рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В рамках обучения дружинникам рассказали о взаимодействии с правоохранительными органами и администрациями, основах тактической медицины, приемах самообороны, правовых аспектах.

Также дружинники отработали порядок оказания первой помощи пострадавшим и выявления признаков состояний, угрожающих жизни и здоровью. Кроме того, участники ознакомились с особенностями безопасного осмотра помещений, порядком содействия сотрудникам полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал Золотую Звезду Героя России семье подполковника Андрея Кулакова.

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Главное управление региональной безопасности Московской области
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