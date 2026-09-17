Губернатор Подмосковья передал Золотую Звезду Героя России семье подполковника Андрея Кулакова

«Сегодня мы чествуем героя, который отдал свою жизнь за нашу страну. Он закончил военную академию, продолжительное время служил, потом работал на предприятии. В 2024-м принял решение отправиться в зону СВО, и выполнял самые сложные, самые опасные задачи на переднем крае. Делал это очень достойно ‒ спасал ребят, которые были с ним, прикрывал их до последнего. Хочу выразить слова признательности и поддержки его семье, сказать, что для меня большая честь находиться сегодня в вашем кругу», ‒ сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 2/2

Андрей Кулаков родом из Брянской области. После окончания Военной академии войсковой противовоздушной обороны РФ в Смоленске был распределен в Наро-Фоминск. Служил начальником расчета, командиром батареи, возглавлял штаб зенитного дивизиона. После увольнения в запас 6 лет проработал на Апрелевском заводе инженером-наладчиком. Два года назад заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Там стал командовать штурмовым отрядом. В марте 2026 года Андрей Кулаков отвлек на себя огонь противника, что позволило его отряду захватить ключевой опорный пункт. Сам при этом получил смертельное ранение.

«Андрей Кулаков был настоящим боевым офицером, преемником славных традиций своих предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество. Мы гордимся тем, что Андрей Николаевич героически выполнил свой воинский долг. Для меня честь вручить его семье Звезду Героя РФ», - сказал Игорь Серицкий.

У Кулакова остались вдова, дочь и сын. Все они, а также родители, сестра и сослуживцы пришли на церемонию вручения награды. Вдова поблагодарила за высокую оценку подвига супруга и сказала, что семья бесконечно им гордится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл конференцию областных отделений Ассоциации ветеранов СВО и «Защитников Отечества».