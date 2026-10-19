Конькобежцы Подмосковья завоевали девять наград на всероссийских соревнованиях памяти Б. И. Шавырина в Коломне

Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей — четыре золотые, три серебряные и две бронзовые — на XII всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина, которые прошли с 15 по 18 октября в Конькобежном центре «Коломна». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Даниил Алдошкин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) одержал победу на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. м, а также занял второе место на дистанции 1,5 тыс. м. Анастасия Семенова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) выиграла масс-старт на 16 кругов и стала второй на дистанции 1,5 тыс. м, Дарья Краснокутская, Ксения Сиразева и Виктория Морозова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) заняли первое место в командном забеге преследования на 8 кругов и второе — в командном спринте на 3 круга. Краснокутская стала бронзовым призером в масс-старте на 16 кругов. Ирина Кузнецова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) стала бронзовым призером на дистанциях 500 м и 1 тыс. м.

Турнир стал отборочным этапом на XXXIII Всемирную зимнюю Универсиаду, которая состоится в январе 2027 года в Чанчуне (Китай). Его проводят при поддержке Союза конькобежцев России и Федерации конькобежного спорта Московской области в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.