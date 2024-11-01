Координационный центр паллиативной помощи провел почти десять тысяч госпитализаций в Подмосковье

С начала 2024 года Координационный центр в Подмосковье провел более девяти тысяч госпитализаций», он оснащен круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем формировать в регионе систему современной паллиативной помощи. Единый координационный центр управляет всеми вопросами касательно оказания паллиативной медицинской помощи в стационарах, поликлиниках, а также работы патронажных бригад», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что узнать подробнее об оказании паллиативной помощи на дому и госпитализации пациентов можно на интернет-портале «Паллиативная помощь». Кроме того, узнать подробности об этом можно по номеру «горячей линии» +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.